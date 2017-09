Die Kinderfreunde in der Gemeinde Sierning bringen

„Die Omama im Apfelbaum“ nach Sierning!

Das Musiktheaterstück von Schneck & Co „Die Omama im Apfelbaum“, nach dem gleichnamigen Kinderbuchklassiker von Mira Lobe, findet am Samstag, den 11.11.2017 um 15:00 Uhr im Rudensaal Sierning statt.

„Die Omama im Apfelbaum“ ist die Geschichte eines Jungen namens Andi und seinem fantasievollen Umgang mit der abenteuerlustigen „und-wenn-sie-zuhause-mit-dir-schimpfen-dann-sag-ruhig-meine-omama-hats-mir-erlaubt-omama“ und der liebenswerten „Du-burschi-willst-du-mir-einen-gefallen-tun-omama“!

Andi ist traurig, weil er keine Omama hat.

Doch plötzlich sitzt eine neben ihm im Apfelbaum. Eine die mit ihm den Rummelplatz unsicher macht, mit ihm Wildpferde fängt, gegen Piraten kämpft und auf Tigerjagd geht. Und die ältere Dame, die im Nachbarhaus eingezogen ist, gibt auch bald eine großartige Omama ab.



Das Stück mit viel Tanz und Musik zählt mittlerweile zu einem Klassiker der deutschsprachigen Kinderliteratur.Geeignet ab 5 Jahren – auch Erwachsene werden sich bei Schneck & Co köstlich unterhalten.Eintrittspreise Vorverkauf:Euro 7,- Einzelkarte & Euro 22,- Familienkarte (für 4 Personen)Kinder unter 3 Jahre sind frei!Kartenreservierungen sind ab sofort via E-Mail an: karin.nosko@gmail.com oder telefonisch unter: 0676 897012200 möglich.Vorverkaufskarten sind ab September in der Sparkasse Sierning, VKB-Bank Sierninghofen-Neuzeug und in den beiden Sierninger -Filialen der Raiffeisenbank Region Sierning-Enns erhältlich.Nähere Infos gibt es unter: karin.nosko@gmail.com