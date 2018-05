"Freuen uns auf mehr Rezepte"

02.05.2018, 04:00 Uhr

Erste Rezepte für Gemüserezepte-Wettbewerb sind bereits eingelangt.

STEYR. Dabei gab es einige Überraschungen, die die Schreibweise der Zutaten betraf. "In einem Rezept waren 500 Gramm Fossilien statt Fisolen angegeben. Für ein weiteres Rezept benötigte man zwei Überschienen anstatt Auberginen", erzählt Hildegund Morgan, von Heimat=Sharing schmunzelnd. Um weitere lustige Zutaten zu vermeiden rät Morgan die Rezepte in der Muttersprache abzugeben. 'Die Rezepte werden vom Heimat=Sharing-Team dann übersetzt. "Wir haben auch eine Sprechstunde, wo die Leute die teilnehmen wollen, mit ihren Rezepten vorbeikommen können", so Morgan. In Kirchdorf findet dieser beim Jungpflanzentag bei Daxanbau in Inzersdorf am Samstag, 5. Mai von 10 bis 12 Uhr statt. In Steyr kann man sich am Dienstag, 8. Mai, von 11 bis 15 Uhr im REKI-Büro in Steyr, Stadtplatz 29 (Hinterhof) vorbeikommen. Alle mit Bezug zur Region "Traunviertler Alpenvorland" sind dazu eingeladen, ein Lieblingsrezept für junges Grün zu verraten. Besonders angesprochen sind in- und ausländische Zugezogene. Die Gerichte müssen nicht vegetarisch sein, das Gemüse soll aber im Mittelpunkt stehen. Eine Jury wählt die besten Rezepte aus. Zu gewinnen gibt es Gemüsekisten und regionale Produkte. Die Preisverleihung findet am 30. Juni beim INOK-Fest in Schlierbach statt. "Wir freuen uns auf noch mehr Rezepte", so Morgan.

• Teilnehmen können Privatpersonen, Gruppen, Runden und Treffs. Alle Menschen mit Bezug zur Region „Traunviertler-Alpenvorland“. Besonders sind in- und ausländische Zugewanderte eingeladen.• Lieblings-Gemüserezept an die angegebenen Kontaktadressen senden. Das Rezept kann auch in der Muttersprache sein, es wird vom internationalen Heimat=Sharing-Team übersetzt.• Einsendeschluss ist am Dienstag, 22. Mai.• Infos zur Einreichung, Gemüse und Preise unterdaxanbau.atBevor Sie sich ans Rezept-Suchen machen, bitte die Details zur Einreichung auf daxanbau.at beachten.• Kontakt und Rezeptabgabe: Für Kirchdorf bei Siegfried Kristöfl, Tel. 0688/833 22 10, siegfried@kristoefl.at Für Steyr & Steyr-Land: Hildegund Morgan, Tel. 0676/59 58 585, hildegund.morgan@kt-net.at