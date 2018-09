Suchaktion in Ternberg: Frau gefunden

14.09.2018, 09:37 Uhr

Die rund 150 Einsatzkräfte suchten bis nach Mitternacht erfolglos einen Radius von rund 500 Meter rund um das Wohnaus ab.Heute früh dann die gute Nachricht: die Frau wurde von der Feuerwehr gefunden. "Sie dürfte in einem Jungwald vom Weg abgekommen sein und ist mehr als zehn Meter einen Abhang hinunter gerutscht", so Einsatzleiter, FF-Bezirkskommandant Wolfgang Mayr.Der Pensionist geht es den Umständen entsprechend. "Sie konnte aber schon scherzen", so Mayr. Die Frau wurde zur Kontrolle in Landeskrankenhaus Steyr gebracht.