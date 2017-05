Voller Einsatz beim Naßwettbewerb

08.05.2017, 06:36 Uhr

Geachtet wurde auf höchste Präzision und Zeit, den jede Sekunde und jeder Fehler zählten. 17 Gruppen von der Freiwilligen Feuerwehr und den Betriebsfeuerwehren traten in den Wertungsklassen A und B anVon den Gruppen setzte sich in der Kategorie A, die Gruppe A1 des Löschzug 3 Gleink durch, in der Kategorie B mit Alterspunkte die Altherren-Gruppe des Löschzug 5 Münichholz. Die Kombination Wertung ging an den Löschzug 3 Gleink.

Denn Tagessieg (Schnellste Angriffszeit) konnte sich der Löschzug 3 Gleink mit einer Angriffszeit von 43 Sekunden sichern und durfte sich den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen.Der Löschzug 2 Steyrdorf zeigte sich für die hervorragende Organisation und für den reibungslosen Ablauf dieses Nassbewerbes verantwortlich.Wertungsklasse A:1. Löschzug 3 - A12. BMW Motoren - A13. BMW Motoren - A24. MAN - A5. Löschzug 5 – A16. SKF – A7. Löschzug 3 – A28. Löschzug 3 – A39. Löschzug 5 – A210. Löschzug 1 – A11. Löschzug 4 – A12. Löschzug 2 – A113. Löschzug 2 – A2Wertungsklasse B:1. Löschzug 52. Löschzug 33. Löschzug 44. BMW MotorenKombination:1. Löschzug 32. Löschzug 23. BMW Motoren4. Löschzug 4