14. Lions Classic Bad Hall startet am 6. Mai

26.04.2017, 07:53 Uhr

Am Samstag, 6. Mai erfolgt der Start um 08:45 Uhr am Bad Haller Hauptplatz, ab 08:00 Uhr werden die Fahrzeuge bereits aufgestellt. Die Organisations-Mannschaft der Rallye hat viel Zeit aufgewendet, besonders schöne Wege und idyllische Plätze ausfindig zu machen, um den Teilnehmern einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Idyllische Landstraßen, lichte Mischwälder, immer wieder das türkisblaue Leuchten der eiskalten Steyr, historische Bauwerke, die die Geschichte unserer Heimat spiegeln, eröffnen sich dem Betrachter erst auf den zweiten Blick.Die Strecke führt über das Freilichtmuseum Schmiedleithen – mit Sondergenehmigung über die Brücke des historischen Kraftwerkes Steyrdurchbruch – zur denkmalgeschützten und erst vor einem Jahr eröffneten Villa Bergzauber im Windischgarstner Becken. Nach einigen spannenden Sonderprüfungen werden am frühen Nachmittag die Oldtimer im Prälatenhof des Stift Kremsmünster aufgestellt.Gegen 18:00 Uhr werden die Oldtimer im Bad Haller Kurpark eintreffen und dort wieder zu besichtigen sein.Der gesamte Reinerlös dieser Veranstaltung kommt bedürftigen Menschen in unserer Region zu Gute, wie immer unter dem Motto: Lions helfen!