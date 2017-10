Langsam aber sicher wird's ernst: Nächster Halt – Hawaii

04.10.2017, 18:00 Uhr

Am 14. Oktober startet Martin Mayr mit 31 weiteren Österreichern beim Ironman Hawaii.

„You are an Ironman“

GARSTEN. Das Zeitfahrrad wurde nochmals auf Herz und Nieren geprüft, neue Reifen aufgezogen, die Kette geschmiert, damit auf der Insel alles glatt läuft: Am 4. Oktober hob Mayrs Flieger in Richtung Hawaii ab. Das Ziel: Am 14. Oktober will der Garstner die 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer am Rad sowie 42,195 Kilometer Laufen bis zur Ziellinie erfolgreich passieren, um am Ende die berühmten Worte "You are an Ironman" zu hören.„Und das noch dazu auf Hawaii bei der IM-Weltmeisterschaft – das ist der Traum jedes Triathleten“, freut sich Mayr. „Nach der Qualifikation in Frankfurt machte ich eine kurze Trainingspause. Ich bin froh, wenn's jetzt endlich so weit ist!“, freut sich der Tri-Team-Kaiser-Athlet. Am 4. Oktober gings los, die verbleibenden Tage auf der Insel nutzt er, um sich zu akklimatisieren. „Wenn ein Einbruch kommt, werde ich an meine Familie und meine Freunde denken, die mich Zuhause bei einer gemütlichen Hawaii-Party im Vereinshaus des SC Real Dambach verfolgen und gedanklich bei mir sind“, motiviert sich Mayr.