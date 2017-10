Polizeieinsatz bei U16-Spiel: Vorwärts nimmt Stellung

18.10.2017, 17:46 Uhr

Stellungnahme SK Vorwärts Steyr:Heute äußert sich Gerald Scheiblehner, Sportlicher Leiter beim Verein, zu den Vorkommnissen:„Im Namen des Vereins möchte ich mich für das Verhalten einiger Erwachsener, egal ob diese unserem Verein oder dem gegnerischen Verein zugehörig sind, entschuldigen. Ich empfinde es als sehr traurig, dass Eltern ihre Rolle als Vorbilder in diesem Fall in keinster Weise wahrgenommen haben und unseren Spielern, Trainern, dem ganzen Verein, in Wahrheit dem besten Sport der Welt einen großen Imageschaden zugefügt haben“, heißt es.Der SK Vorwärts Steyr werde den Fall intern klären und Konsequenzen daraus ziehen, so Scheiblehner weiter, und appelliert an die Erwachsenen: „Nehmt eure Vorbildwirkung wahr!“Die gesamte Stellungnahme ist auf der Vereinshomepage nachzulesen