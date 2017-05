Wings for Life World Run 2017

07.05.2017, 23:07 Uhr

In diese Jahr gab es neben der Anzahl der Locations und Teilnehmer weiter Rekorde.Abenteurer und Rollstuhlsportler Aron Anderson aus Schweden holte sich bei seiner Premiere gleich den Weltweiten Sieg mit der Weltrekord Marke von 92,14 Km in der brennenden Hitze von Dubai. An der zweiten Stelle der Läufer Bartosz Olszewski, vor dem Österreichischen Läufer Lemawork Ketema. Bei den Damen siegte die Läuferin Dominika Stelmach ebenfalls aus Polen mit 68,21 km. Das gibt es nur beim Wings for Life World Run das Rollstuhlfahrer und Läufer gemeinsam unterwegs sind. Ich finde es einfach genial was uns heute Aron Anderson gezeigt hat und dabei weiter gekommen ist als jeder Läufer.Auch ich hatte heute das Glück bei einer Sternstunde des Sports dabei gewesen zu sein.Ich bin Teilnehmer der ersten Stunde und jeder World Run schreibt seine eigene Geschichte.seid dem letzten Jahr bin ich im Team Morgenstern-Lukas Müller und bin überwältigt welche Fortschritte Lukas nach seinem Unfall am Kulm macht. Sein Wille und Kampfgeist ist für mich immer Motivation pur. So haben wir im letzten Jahr bei km 11 unser Ziel erreicht.Doch in diesem Jahr musste ich ihn nach km12 ziehen lassen, da ich sein Tempo nicht halten konnte. Ich habe ihn noch lange beobachtet wie er mit beiden Händen die Räder fast geschlagen hat.Am Ende erreicht ich bei km 26 mein persönliches Ziel auf der Reichsbrücke.Doch Lukas Müller erreichte unglaubliche 30 km das mich noch mehr freut als meine Zielankunft auf der Reichsbrücke.Lukas dein 253 starkes Team ist unheimlich stolz auf Dich.wer lauft der findet Andreas beim 5. Wings for Life World Run 2018