Spatenstich: US-Konzern Meritor siedelt sich im Stadtgut Steyr an

11.09.2018, 09:05 Uhr

Spatenstich am Montag, 10. September. 35 Mitarbeiter werden hier Arbeitsplatz haben.

STEYR. Der US-Konzern Meritor siedelt seine Österreich-Tochter im Betriebsbaugebiet an. Die Real- Treuhand, eine Tochtergesellschaft der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, hat im Stadtgut Steyr eine Fläche von 5000 Quadratmeter erworben und errichtet den neuen Firmenstandort der Meritor. Die Montagehalle mit rund 1600 und der dreistöckige Bürokomplex mit 800 Quadratmetern Fläche werden im April bezogen. 35 Mitarbeiter – vor allem Ingenieure - werden dort zunächst ihren Arbeitsplatz haben.Der Spatenstich erfolgte am 10. September mit Prominenz im Beisein von Prominenz aus Politik und Wirtschaft. Erfreut zeigte sich Bürgermeister Gerald Hackl über das neue Unternehmen im Stadtgut Steyr: „Meritor fügt sich als international erfolgreiches Unternehmen perfekt in das hochwertige Unternehmens-Netzwerk im Stadtgut ein.“ Meritor ist nicht nur erfolgreicher Zulieferer für Nutzfahrzeug- und SUV-Hersteller. „Die Firma beschäftigt sich innovativ und zukunftsorientiert mit E-Mobilität für LKW. Mit Meritor wird wieder zusätzliches wertvolles Know-how in den Wirtschaftspark Stadtgut fließen,“ ist Vizebürgermeister Wilhelm Hauser überzeugt.