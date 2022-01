Die 49-jährige Andrea Leiter, besser bekannt unter ihrem Hausnamen "Kugler Andrea", bietet sich mit ihrem gleichnamigen Team als Alternative in Gries an.

GRIES. Es waren schon einmal sechs im Gemeinderat, jetzt sind es vier und bei den anstehenden Gemeinderatswahlen rittern in Gries gar nur mehr zwei Fraktionen um Stimmen. Neben der "Offenen Gemeindeliste Bürgermeister Karl Mühlsteiger" geht ein neu formiertes Team ins Rennen – und zwar jenes von "Kugler Andrea". Die Listenführerin tritt selbst auch an, um Bürgermeisterin zu werden und ist damit die einzige Frau im Wipptal, die sich das (zu)traut. Einzig darauf will sie ihre Kandidatur aber keinesfalls reduziert wissen: "Ich bringe auch die nötigen Qualifikationen mit", so Leiter.

"Gries kann mehr"

Die neue Liste, auf der u.a. drei ehemalige Listenführer vertreten sind, steht für "mehr Menschlichkeit, mehr Dorfgemeinschaft, mehr Lebensqualität und mehr Demokratie", sagt Leiter. Beruflich ist sie hauptverantwortlich für den Jugendbereich im AMS Tirol und könnte dort im Falle ihrer Wahl mit den Stunden zurückschrauben. Dass sie eine passende Ortschefin für Gries wäre, davon ist sie überzeugt: "Ich wäre die Richtige, weil ich schon zwei Perioden im Gemeinderat vorweisen kann und dabei auch Obfrau des Überprüfungausschusses war – ich war allerdings nie Mitglied der Liste von Bgm. Mühlsteiger. Ich bin stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Raiffeisenbank Wipptal-Stubaital Mitte, habe ein Betriebswirtschaftsstudium, war Pfarrkirchenrätin und bei der Musikkapelle, aufgewachsen auf einer kleinen Landwirtschaft mit dazugehörigem Sägewerk, wo ich heute noch gerne mitarbeite. Somit bringe ich optimale Grundvoraussetzungen für dieses Amt mit"

Breit aufgestellt



So bunt wie sie selbst präsentiert sich auch ihre Liste und dementsprechend will Leiter mit allen gerne über ihre Anregungen reden. Für die nächsten Wochen ruft die 49-Jährige keinen Wahlkampf, sondern einen Wahlwettbewerb aus. Als Ziele für Gries stehen ihrerseits ein Mehrzweckgebäude, die Belebung des Lueger Talbodens, die Erschließung von Waldeben u.a.m. im Programm. Apropos Lueg: "Das Team Kugler Andrea spricht sich aufgrund der neuesten Entwicklungen für weitere Verhandlungen in Bezug auf die Generalsanierung der Brücke aus, um für Gries die beste Lösung zu erreichen", erläutert die Listenführerin.

Kampf um die absolute Mehrheit



Leiter hofft, auf eine breite Unterstützung und eine hohe Wahlbeteiligung. "Mein Team ist motiviert und wir werden uns voll für Gries einsetzen", verspricht sie. Nachsatz: "Gries ist aufgeschlossen und hat die Chance einer kompetenten Bürgermeisterin das Vertrauen zu schenken."

