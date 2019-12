REITH B. SEEFELD. Eine Österreicherin wurde erneut Opfer von sogenanntem Love Scam. Sie wurde um einen fünfstelligen Eurobetrag betrogen.

Opfer von Love Scam

Bereits im Juni 2019 lernte eine Österreicherin auf einer Dating-Plattform einen Mann kennen. Dieser gab sich als ein in Syrien stationierer amerikanischer Soldat aus. Der Mann bat die Frau aus verschiedenen Gründen im Geld zu leihen, was die Frau auch tat, indem sie einen fünfstelligen Eurobetrag in mehreren Tranchen auf Konten im Ausland überwies.

Die Frau erhielt das verliehene Geld nicht zurück. Der Kontakt zu dem angeblichen Soldaten brach in der Zwischenzeit ab.

Mehr zum Thema

Internetbetrug mit der Liebe

Aktuelle Polizeimeldungen aus Tirol