SEEFELD. Beim Trainingslager eines italienischen Profi-Fußballklubs in Seefeld wurden drei Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Isolation auch ohne Symptome

Auch Personen, die symptomfrei sind und im Rahmen der vom Fußballklub regelmäßig durchgeführten Privattestungen ein positives Ergebnis aufwiesen, wurden umgehend von der restlichen Mannschaft abgesondert und isoliert.



„Bereits gestern wurde die gesamte restliche Mannschaft negativ getestet, in den nächsten Tagen werden zur Sicherheit weitere Testreihen durchgeführt. Die verbleibenden Mannschaftsmitglieder setzen ihr Training unter Beachtung aller behördlichen Auflagen fort“

, berichtet Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab des Landes Tirol. Auch alle HotelmitarbeiterInnen der Hotels in Seefeld, in denen die Fußballmannschaft in abgetrennten Bereichen untergebracht sind, werden einem Coronatest unterzogen. Nach Abklärung mit den heimischen sowie den italienischen Gesundheitsbehörden wird die Mannschaft voraussichtlich Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorkehrungen heimreisen.