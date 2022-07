Telfer Gemeinderat einhellig für neues Hotel in Mösern, Kapitalausgleich für TVSS und Tennishallen-Dach.

TELFS. Ein neues Hotel und die Verlegung der Friedensglocke dorthin hat der Gemeinderat in seiner Sitzung letzten Freitag, 1.Juli, beschlossen. Es war eine Premiere: Die über 4-stündige Tagung des Ortsparlaments wurde live via Internet übertragen (siehe "zur Sache" links). Das Appartement-Hotelprojekt "4 Trees" entsteht an der Stelle des ehem. Menthof. Die Gemeinde sicherte sich bei der Eigentümerin Lion Hill Invest GmbH. (75% deutsche Holzer-Gruppe, 25% Möserer Touristiker Peter Tauber) in mehrere Hinsicht ab: Begrenzung auf 60 Betten (statt 150), teils öffentliche PKW-Parkplätze und Busparkplatz sowie Platz für die Friedensglocke und keine Umwandlung in Freizeitwohnsitze, wie Bgm. Christian Härting versichert: „Wir wollen hier keine Investorenmodelle." Der Gemeinderat segnete Flächenwidmungsplanänderung und Bebauungsplan einhellig ab.

Das »4 Trees«-Resort in der Visualisierung in Mösern. So sollen die architektonisch markanten vier Gebäude von Westen her betrachtet aussehen.

Neuer Friedensglocke-Standort

Einstimmig fixiert hat das Ortsparlament auch die Verlegung der Friedensglocke westlich des künftigen "4 Trees"-Hotels: im April/Mai 2023 muss das Friedenssymbol vom Grundstück des Inntalerhofes entfernt werden, die Eigentümerin will hier andere touristische Pläne umsetzen.

Der Standort wechselt, der prächtige Blick ins Inntal bleibt: Am nordwestlichen Ortsrand von Mösern soll eine neue Friedensglocke errichtet werden.

Kapitaltransfer für Festival

Einstimmig hat der Rat beschlossen, das Loch im Budget der Tiroler Volksschauspiele gemeinnützige GmbH. mit einem Kapitaltransfer in Höhe von 114.000 € zu stopfen. Viele Faktoren haben zum negativen GuV-(Gewinn-und-Verlust-Rechnungs-)Ergebnis geführt, erklärt Geschäftsführerin Covi. In kürzester Zeit musste sie mit dem kleinen Team den umfangreichen Spielplan von Intendant Christoph Nix umsetzen – unter COVID-Auflagen, Wetterpech und Ausfall von zugesagten Subventionen sowie einer Auslastung von nur 50 %, so Covi: „Wir haben aus Fehlern gelernt und wollen die 40 Jahre Kulturbetrieb im Oberland erhalten und als Marke verstärkt touristisch als "must-see" etablieren." Zustimmung gab's auch von den sonst so VSS-kritischen FPÖ-GR Michael Ebenbichler und Wolfgang Gasser: "Mit Verena Covi haben wir eine der besten Geschäftsführerinnen, die man an Land ziehen kann. Die FPÖ hat Lust auf Kultur gekriegt und das heißt schon sehr viel.“

Tiroler Volksschauspiele-Geschäftsführerin Verena Covi stand dem Gemeinderat zum GuV-Ergebnis 2021 Rede und Antwort.

Neues Dach für Tennishalle

Einstimmig beschlossen hat der Gemeinderat auch das gesamte Dach der Tennishalle beim SportZentrum zu sanieren. Die Dachfläche soll für eine Photovoltaikanlage genutzt werden.

Das Dach der fast 50 Jahre alten Telfer Tennishalle beim SportZentrum muss saniert werden.

ZUR SACHE

Künftig werden die Sitzungen des Telfer Gemeinderates live im Internet gestreamt. Mit "Provisuals" rund um Markus Rosentreter ist ein Telfer Unternehmen mit der Videoproduktion beauftragt. Die gemeindeeigene IT-Abteilung wickelt die Übertragung ab. Über livestream.telfs.gv.at konnte die Sitzung am 1.7. virtuell live verfolgt werden. Die Aufzeichnung steht auf der Video-Plattform YouTube 7 weitere Tage zum Anschauen bereit. Danach wird sie archiviert. Die TGO-Novelle § 36 Abs. 1 erlaubt das, erklärt Bgm. Härting: "Vor allem aber wollen wir die politischen Entscheidungsprozesse unseren BürgerInnen transparent nahebringen."

Die nächsten GR-Sitzungen 2022: 8. September, 19. Oktober und 15. Dezember

BürgerInnen können künftig die Sitzungen des Telfer Gemeinderates live im Internet mitverfolgen.

