ZIRL. Durch Corona sind viele Tiroler Familien in eine finanzielle Notsituation geraten. Die Zirler Volksschulkinder sammelten eifrig Geld und zogen den einen oder anderen Euro vom Taschengeld ab.

Welt-Rotkreuztag

Auf jeden Fall waren sie eifrig dabei! „Wir wollen helfen! Wir wollen den Spendengipfel unterstützen!“ – so lautete das Motto der Schülerinnen und Schüler. Und das Ergebnis konnte sich sehen lassen: 2.121,73 Euro wurden gesammelt. Pünktlich zum Weltrotkreuztag wurde dieser stattliche Betrag an das Tiroler Jugendrotkreuz überwiesen.

Schnelle Hilfe

Das Jugendrotkreuz hilft durch die Aktion „Schüler helfen Schülern“ schnell und unbürokratisch in Not geratene Tiroler Familien. Aktuell unterstützt das Jugendrotkreuz rund 1700 Familien durch finanzielle Soforthilfe, psychosoziale Betreuung oder durch Lernangebote für Kinder und Jugendliche in ganz Tirol. Eine kleine Spende verändert zwar nicht die ganze Welt, doch für manche hat sie eine große Wirkung. Direktorin Margit Zimmermann:



"Wir sind stolz, dass wir diese tolle Aktion unterstützen durften."

Mehr News aus dem Bezirk: meinbezirk.at/telfs