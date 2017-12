Altes Tiroler Idyll im Prachtband

19.12.2017, 17:00 Uhr

BUCH TIPP: Johann Knoll, Thomas Bertagnolli, Karl C. Berger und Georg Keuschnigg – "Tirol unter alten Dächern - Das Museum Tiroler Bauernhöfe"

Seit 40 Jahren beherbergt das Museum Tiroler Bauernhöfe in Kramsach alte Höfe aus allen Talschaften Tirols, um so historische Baukultur zu erhalten. Mittlerweile stehen 14 geschichtsträchtige Bauernhöfe und 20 Nebengebäude im Freilichtgelände. Dieses besondere Tiroler Idyll wird im Bildband „Tirol unter alten Dächern" vom Fotograf Roland Defrancesco aus St. Johann in ein ganz besonderes Licht gesetzt.ISBN 978-3-7022-3620-5