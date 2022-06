Der Katastrophenschutz des Landes hat in Zusammenarbeit mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) eine Sturm- und Gewitterwarnung für Salzburg ausgegeben. Derzeit wird zwischen 18 und 21 Uhr mit der intensivsten Phase in den nördlichen Landesteilen gerechnet.

Ab heute, 27. Juni, 17 Uhr steigt die Gewitterneigung in Salzburg von Westen her laut ZAMG stark an. Dabei ist im Norden örtlich großer Hagel möglich, auch Starkregen. Das Hauptaugenmerk gilt allerdings dem Wind, der mit den Gewittern ab den Abendstunden und in den darauffolgenden Nachtstunden für die betroffenen Gebiete verbreitet Sturmböen von 70 bis 90 km/h bringt. Örtlich sind auch noch etwas höhere Windspitzen möglich (Flachgau).



Verhaltensregeln für die Bevölkerung