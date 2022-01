Die Entwicklung der Insolvenzen wurde im Jahr 2021 durch die Corona-Pandemie und die staatlichen Lenkungsmaßnahmen sowie durch zwei im Juli 2021 in Kraft getretene Gesetzesnovellen geprägt.

SALZBURG/WIEN . Während 2021 die Firmenkonkurse hinter dem Ausmaß, wie es von den Kreditorenverbänden prognostiziert worden war, anfangs zurückblieben, erfolgte im vierten Quartal 2021 ein überproportionaler Anstieg von Insolvenzfällen.

Firmenpleiten haben sich vervierfacht

Die Zahl der Firmenpleiten in Salzburg hat sich trotz umfangreicher staatlicher Hilfen laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) vervierfacht. Geprägt wurde die Entwicklung der Insolvenzen im Jahr 2021 wieder durch die Coronapandemie und die staatlichen Lenkungsmaßnahmen sowie durch zwei im Juli 2021 in Kraft getretene Gesetzesnovellen. Spürbar war unter anderem das Auslaufen der COVID-19-bedingten Stundungen („Safety-Car“-Phase). Dies bewirkte im 2. Halbjahr 2021 eine Zäsur zu den rückläufigen Insolvenzeröffnungen seit März 2020. Im 4. Quartal 2021 lagen die eröffneten Firmeninsolvenzen sogar über dem Niveau vor der Pandemie.

Beeinträchtigt durch die regional unterschiedlich geregelten und gehandhabten Kontaktbeschränkungen kam es zu einer konträren Entwicklung in den Bundesländern.

Foto: Symbolfoto / pixabay

hochgeladen von Martin Schöndorfer STADTNAH, Geschäftsstelle Tennengau

Privatinsolvenzen

Beeinträchtigt durch die regional unterschiedlich geregelten und gehandhabten Kontaktbeschränkungen kam es zu einer konträren Entwicklung in den Bundesländern. So haben die eröffneten Privatinsolvenzen beispielsweise in Tirol (+ 24,82 Prozent), Steiermark (+ 8,50), Burgenland (+ 3,28) und Wien (+ 2,67) gegenüber 2020 zugenommen, während Salzburg bei einem Minus von 25,87 Prozent steht.

Die Abnahme der eröffneten Privatkonkurse ist in den beiden letzten Jahren laut dem AKV ausschließlich auf die durch Corona bedingten Kontaktbeschränkungen zurückzuführen. Die tatsächliche Schuldnerzahl dürfte bei Weitem höher sein.

Weitere Beiträge aus dem Bezirk Hallein

Weitere Beiträge aus dem Tennengau HIER

Weitere Beiträge von Martin Schöndorfer HIER