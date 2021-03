Die Landwirtschaftskammerwahl Tirol 2021 ist geschlagen. Dass der Bauernbund gewinnt, war klar. Nur die Höhe nicht.



TIROL. Die Wahl für die LK Tirol wurde heuer ausschließlich als Briefwahl durchgeführt. Die Ausgangslage: Spitzenkandidat für den Tiroler Bauernbund war NR und LK-Präsident Josef Hechenberger. Die Osttiroler Bäuerin Brigitte Amort trat als Spitzenkandidatin der "Grünen Bäuerinnen und Bauern" (GBB) an. Die "Freiheitlichen Tiroler Bauern" gingen mit Spitzenkandidat Hubert Klammer ins Rennen. Alfred Enthofer war Spitzenkandidat der „Unabhängiger Bauernverband Tirol – Team Alfred Enthofer“

Der Tiroler Bauernbund verlor 2015 ein Mandat, musste auch heuer wieder ein Mandat einbüßen.

Wahlleiter Dr. Klaus Wallnöfer verkündete das vorläufige Wahlergebnis:

Es waren 37.296 Bäuerinnen und Bauern wahlberechtigt es wurden 17.761 Stimmen abgegeben, die Wahlbeteiligung lag bei 47.6 Prozent (50,4 Prozent 2015)

Vorläufiges Ergebnis:

Stimmen:

Bauernbund: 74,2 Prozent

Grünen Bäuerinnen und Bauern (GBB): 6,0 Prozent

Freiheitlichen Tiroler Bauern: 4,2 Prozent

Unabhängiger Bauernverband Tirol (UBV): 15,6 Prozent

Mandate

von 16 möglichen Direktgewählten

13 Bauernbund

1 GBB

2 UBV Team Alfred Enthofer

Die FPÖ ist derzeit nicht mehr in der Kammer vertreten. Die indirekt gewählten Vertreter werden erst ermittelt (8 Mandate). Das Endergebnis wird im Laufe des morgigen Tages erwartet.

Zusammenarbeit

LK-Präsident Josef Hechenberger will bei Wahlen eigentlich den direkten Kontakt zu den Bauern pflegen, was heuer nicht möglich war.



„Wir müssen gemeinsam versuchen, für die Bauern für die Zukunft einen guten Weg zu finden, daran werden wir arbeiten.“

Hechenberger zur Wahlbeteiligung: „Der Bauernbund hat seine Wähler mobilisieren können.“

Bei der grünen Spitzenkandidatin Brigitte Amort überwiegt die Freude, „dass wir unser Mandat halten konnten und wieder eine grüne Stimme in der Landwirtschaftskammer haben. Und: Meine Stimme ist laut.“

Hubert Klammer von den Freiheitlichen Tiroler Bauern: "Noch ist es nicht fix, dass wir nicht in der LK vertreten sind."

Alfred Enthofer vom UBV: "Wir haben erst im vergangenen Herbst die UBV in die Welt gerufen, für uns ist das Ergebnis sehr gut." Er will weniger Parteieinfluss in der Kammer. Alle in der LK vertretenen Parteien versprachen, gut miteinander für die Bauern zu arbeiten.

Hechenberger nannte als mittelfristige Ziele die Planungssicherheit bis 2027, über bessere Produktpreise bessere wirtschaftliche Erlöse und als große Zukunftsfelder die Konflikte im freien Naturraum und die wirtschaftliche Grundlage der Bauern, den Schutz von Grund und Boden.

Zum Verlust von 15 Prozent an den UBV sagt Hechenberger: „Es überwiegt die Freude an den gewonnenen 75 Prozent.“

Ob das als Protest gegen den Bauernbund zu werten sei? „Ja, ein gewisser Teil wird auch ein Protest gegen den Hochwasserschutz im Unterland sein, den der UBV ja ablehnt.“

LH Platter gratuliert

Der Tiroler Bauernbund ist seit jeher eine starke Stimme für die bäuerlichen Familien in unserem Land. Durch den unermüdlichen Einsatz auf allen Ebenen bleibt der Bauernbund auch in Zukunft die klare Nummer eins“, gratuliert Tirols Landeshauptmann Günther Platter.

Aufgrund der Pandemie war der Wahlkampf aber stark eingeschränkt. „Der Tiroler Bauernbund ist ein verlässlicher Partner. Mit Tirols Bauernbundobmann LH-Stv. Josef Geisler haben wir in der Landesregierung einen engagierten Kämpfer für die kleinstrukturierte Landwirtschaft und den ländlichen Raum. Gemeinsam konnten wir in der Pandemie wichtige Unterstützungsleistungen für die Landwirtschaft auf den Weg bringen“, verweist LH Platter beispielsweise auf das Tiroler Unterstützungsmodell für Kartoffel-, Gemüse- und Obstbauern und schließt mit einem Versprechen: „Auch in Zukunft kann sich die Tiroler Landwirtschaft auf den Bauernbund und die Volkspartei verlassen!“