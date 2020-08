TIROL. Der August 2020 war im Schnitt zwischen 1 bis 1,5 Grad zu warm. Im August waren die Temperaturen auf einem konstant hohen Niveau ohne Kälteeinbrüche. Eine Hitzewelle blieb aus.





Siebtwärmster August



Tirol zählt in diesem Sommer noch zu den relativ kühlsten Regionen Österreichs. So liegen die Temperaturabweichungen österreichweit bei +2 Grad über dem langjährigen Mittel, womit der August 2020 der siebtwärmste August seit Beginn der Messgeschichte zählt. In Tirol lag die Abweichung immer noch zwischen plus 1 und 1,5 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Es gab zwar diesen August keine ausgeprägte Hitzewelle, jedoch waren die Temperaturen auf konstant hohen Niveau. Österreichweit wurden die höchsten Temperaturen in Innsbruck gemessen: In Innsbruck an der Universität hatte es am 21. August 35,6 Grad. Auch österreichweit die kältesten Orte im August liegen in Tirol: am 31. August wurden in Seefel 2,2 Grad gemessen.

Kaltfront mit viel Regen



Zu Beginn und zum Ende des August sorgten je eine Kaltfront für große Niederschlagsmengen. Aus diesem Grund schließt der August mit 30 Prozent mehr Niederschlag ab als im langjährigen Mittel. In der Brennergegend viel fast doppelt so viel Niederschlag als normal. Die Sonnenscheindauer liegt jedoch im Soll. Die Sonne schien genau gleich viel wie in einem durchschnittlichen Sommer.

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol