TIROL. Die Broschüre "Tirol für AnfängerInnen" ist nun aktualisiert in neun Sprachen erhältlich. Sie ist eine erste Orientierungshilfe und ein Willkommensgruß für Zuwanderer.

Themen der Broschüre "Tirol für AnfängerInnen"

In der Broschüre Tirol für AnfängerInnen werden die wichtigsten Fragen für neu Angekommene in Tirol beantwortet. Diese Broschüre besteht aus rund 100 Seiten und wurde nun aktualisiert und neu herausgegeben. Sie beginnt mit Wissenswertem über Österreich und reicht bis hin zu grundsätzlichen Informationen zu Aufenthalt und Niederlassung. Ein Punkt umfasst das Thema der Einbürgerungen. Auch weitere wichtige, alltagspraktische Fragen werden beantwortet. Weitere Themen sind Arbeit und Wohnen, Deutschkurse, Bildung, Gesundheit, Gesellschaft und Generationen. Zusätzlich gibt es Tipps zu Freizeit, Kultur und Sport sowie Mobilität. Aber auch mögliche Probleme wie Notfälle, Gewalt, Rassismus oder Pflegebedürftigkeit werden angesprochen.

Nachschlagewerk und Übersicht

Neben dem Informationsteil bietet die Broschüre „Tirol für AnfängerInnen“ auch einen Einblick in die Integrationsarbeit in Tirol sowie in das Integrationsleitbild Tirol und umfasst eine Auflistung wichtiger Adressen.

„Die Broschüre soll als Nachschlagewerk und Übersicht dienen. Vieles, was man aus der Heimat kennt, hat keine Gültigkeit mehr. Sitten und Gebräuche sind fremd und Regelwerke schwer durchschaubar. Um den Neuanfang zu erleichtern, kann diese Broschüre eine wertvolle Unterstützung und Willkommensgruß gleichermaßen sein.“ (Integrationslandesrätin Gabriele Fischer)

So kommt man an die Broschüre "Tirol für AnfängerInnen"

Die Broschüre Tirol für AnfängerInnen kann in gedruckter Version in den Sprachen Deutsch, Türkisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Arabisch, Farsi, Somali, Englisch und Französisch unter folgender Adresse kostenlos angefordert werden:

Abteilung Gesellschaft und Arbeit Integration

Telefon: +43 512 508 7821

E-Mail: ga.integration@tirol.gv.at

Die Broschüre kann aber auch online (zusätzlich in Russisch) auch als pdf heruntergeladen werden: www.tirol.gv.at/tirol-fuer-anfaengerinnen

Weitere Themen

Aktuelle Nachrichten aus Tirol