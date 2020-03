TIROL. Auf der diesjährigen Tiroler Hausbau & Energie Messe in Innsbruck wurde kürzlich das neueste Modell in Sachen Holzfenster vorgestellt: der Holzfensterbaum. Bestehend aus einem symbolischen Baum und einem bunten Fensterrahmen und -flügel präsentiert sich das Design modern und hochwertig.



"Regionalität mit Perspektiven"

Mit der Message: "Regionalität mit Perspektiven" trifft der Verein "Holzfenster – natürlich aus Tirol" einen Nerv und ist mit seinen 14 Mitgliedsbetrieben ein starker Vertreter was Design und Nachhaltigkeit angeht.

Doch nicht nur nachhaltig sondern auch wirtschaftlich gesehen, leisten die Betriebe allerhand. Als regionale Arbeitgeber, bilden sie Lehrlinge aus und tragen mit ihren Produkten aus Tiroler Holz zur heimischen Wertschöpfung bei.

„Um den Ursprung und die Natürlichkeit unseres liebsten Rahmenmaterials zu symbolisieren, haben wir einen Baum geschaffen, an dem Holzfenster hängen“,

erklärt Vereinsgeschäftsführer Simon Holzknecht das neue Design.

Präsentiert wurde der "Eyecatcher" unter anderem auf der diesjährigen Tiroler Hausbau & Energie Messe in Innsbruck.

Was sind die Vorteile von Holzfenstern?

Nicht nur mit wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten punkten die Holzfenster. Simone Klausner, Juniorchefin der Bau- und Möbeltischlerei Klausner aus Kaltenbach, weiß, dass die Design-Qualität des Rohstoffes Holz unschlagbar ist.

„Die Mitgliedsbetriebe stecken viel Herzblut und Engagement in diesen Verbund und zeigen damit, dass sie neben der Industrie bestehen wollen und können“,

so Simon Holzknecht.

Welche Betriebe sind im Verband „Holzfenster - natürlich aus Tirol“ ?

Hersteller:

Bau- und Möbeltischlerei Wendelin Krismer GmbH | Fiss

Bau- und Möbeltischlerei Wieser Friedrich | Strassen

Fensterbau Nagl | Axams

Spechtenhauser Holz- und Glasbau GmbH | Innsbruck

Tischlerei Jaud GmbH | Achenkirch

Tischlerei Klausner KG | Kaltenbach

Tischlerei Mur | Terfens

Tischlerei Seeber Christoph GmbH | Schwaz

Trixl GmbH & Co. KG | Fieberbrunn

Zulieferbetriebe:

ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG | Schwaz

G.S. Georg Stemeseder GmbH | Hof bei Salzburg

Glas Gasperlmair GmbH | Wagrain

Mayer & Co Beschläge GmbH | Salzburg

Westholz Lamellierwerk Christian Prantl | Pfaffenhofen



