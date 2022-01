Über die Feiertage waren unsere Triathlon-Helden im Trainingslager.

ST. ANDRÄ-WÖRDERN/BISAMBERG. Weihnachten ist zwar längst vorbei, für unsere Triathlon-Helden Paul Marouschek und Heinz Travnicek dauerte es aber ein bisschen länger.

In dem Fall ist nicht das traditionelle Fest gemeint, sondern das Weihnachtstrainingslager, in dem sie für ihren Start im Oktober bei der Triathlon-WM in Kona auf Hawaii trainieren.



"Nach den harten Disziplinen ,Christbaumaufputzen und Weihnachtsvöllerei' begann am 27. Dezember ein 14 Tage langes Trainingslager im und vor dem roten Knusperhaus am Rehweg 1",

berichtet Paul. Dabei schauten auch die Nachbarn mit goßen Augen beim Fenster raus als der Triathlet den Berg vor dem Haus auf und ab japste. 33,5 Stunden an Training wurden absolviert.



"Schwimmen, Radfahren, Laufen, Gymnastik und Kraftkammer war alles mit dabei",

berichtet auch Heinz von seinen sportlichen Weihnachten. Unsere Helden machen weiter. Lesen Sie in einer der nächsten Ausgaben wie Paul Marouschek zu seinem neuen Fahrrad kommt.