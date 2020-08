Das Weiße Kreuz in Dietersdorf ist eines von über 150 Materln und Bildstöcken in der Marktgemeinde Sieghartskirchen.

DIETERSDORF (pa). Andreas Hüttinger hat dieses Materl nun ehrenamtlich gestrichen und Amont Walter aus Dietersdorf hat das dazugehürige Marienbild erneuert.

Alle Materl und Bildstücke wurden vor Jahren von der Marktgemeinde Sieghartskirchen erhoben und mit entsprechenden Info-Tafeln versehen. Einige Info-Tafeln sind bereits in die Jahr gekommen.



„Dass auch die Informationen zum Weißes Kreuz wieder für alle gut leserlich sind, wird nun auch die Info-Tafel erneuert. Sollen Sie in Ihrer Ortschaft eine Info- Tafel eines Materls entdecken, dass ebenso erneuert werden sollte, freuen wir uns, wenn Sie uns mit Ihrer Meldung ans Gemeindeamt unterstützen“,

so Bürgermeisterin Josefa Geiger.

„Wir bedanken uns recht herzlich für die ehrenamtliche Unterstützung von Andreas Hüttinger und Amont Walter im Rahmen der Renovierung des Weißen Kreuzes in Dietersdorf. “, so Bürgermeisterin Josefa Geiger.