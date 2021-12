SIEGHARTSKIRCHEN. Am Sonntag, dem 5. Dezember machten die Mitgliederinnen und Mitglieder der Landjugend Tullnerfeld vielen Kindern in der Marktgemeinde Sieghartskirchen mit ihrer Nikolosackerl-Aktion eine besondere Freude. Insgesamt vierzehn Familien nahmen das Angebot des mobilen Nikolos der Landjugend Tullnerfeld in Anspruch. Im Anschluss verteilten sieben Mitgliederinnen und Mitglieder der Landjugend rund 30 gefüllte Nikolosackerl vor den Haustüren im Gemeindegebiet an die Kinder. „Die Kinder waren von der tollen mobilen Nikolo-Aktion der Landjugend Tullnerfeld begeistert“, berichtet Sophie Lechner über den Erfolg der Aktion.