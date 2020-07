Mit Ende des Schuljahres 2020 neigt sich auch eine Ära in der Neuen Mittelschule Sieghartskirchen (NMS) dem Ende zu. Rudolf Winhofer wird in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

SIEGHARTSKIRCHEN (pa). Selbst als Schüler - an der damals noch Hauptschule Sieghartskirchen - begann für Rudolf Winhofer schon sehr früh ein besonderer Bezug zu diesem Haus. Er war unter der Leitung von vier Direktoren tätig und wurde von seinen Kollegen stets für seine inspirierenden Gespräche geschätzt. Winhofer lagen die Kinder immer am Herzen.

„Er konnte die Schülerinnen und Schüler begeistern und war auch im Kollegium stets hoch geschätzt“, so die Direktorin Mag.(FH) Helga Diensthuber, BEd.

Bürgermeisterin Josefa Geiger betont in ihrer Rede, dass ihm vor allem auch die schwächeren Kinder mit herausfordernden Startschwierigkeiten ins Leben besonders am Herzen lagen. Er habe den Kindern immer Perspektiven aufgezeigt und positiv motiviert.

Auf's Klima geachtet

In seiner Funktion als Personalvertreter hat er auch stets auf gutes Klima geachtet und war auch in anderen Schulen bei herausfordernden Situationen unterstützend tätig.

In Würdigung der verdienstvollen Leistungen verlieh der Gemeinderat Herrn Rudolf Winhofer das Verdienstabzeichen in Gold, welches am 2. Juli 2020 feierlich durch Bürgermeisterin Josefa Geiger überreicht wurde. Der Obmann der Mittelschulgemeinde schloss sich den Dankesworten an und wünschte für den bevorstehenden Ruhestand alles Gute.

„Was man macht, soll man mit Liebe machen und bei Rudolf Winhofer war Lehrer sein nicht nur sein Beruf, sondern seine Berufung“, so Bürgermeisterin Geiger in ihrer Ansprache bei der Verabschiedung.