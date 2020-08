Vorige Woche gab es im Friesenstall Mallon (Kirchberg am Wagram) unter Besitzer Barbara und Franz Simon ein außergewöhnliches Training für eine noch nie da gewesene und einzigartige Pferdeshow, die in Österreich noch nie gezeigt wurde.

KIRCHBERG AM WAGRAM (pa). Sarah Fritzenwanker reiste erstmalig mit ihrem neuen "Familienmitglied" einem Shirehorse namens Walker House JJ an. Diese Rasse gehört zu der größten Pferderasse der Welt und er wurde aus England importiert. Nach der einstündigen Autofahrt machte der Riese eine Pause im kühlen Stall mit tollem Kräuterheu, Wasser und Karotten. Er fühlte sich auf Anhieb wie zu Hause und auch sichtlich sehr wohl.

Groß trifft auf Klein: So ist das, wenn in Mallon trainiert wird.

Foto: Isabella Strasser

Danach wurde ihm vorsichtig und behutsam der kleine mutige, freche und schlaue Karl Heinz vorgestellt. Dieser ist ein Miniatur Horse und gehört zu der kleinsten Pferderasse der Welt. Er kommt aus Holland. Die beiden haben sich auf Anhieb verstanden, aber trotzdem blieb man auf großem Sicherheitsabstand. Sarah mit einer Tonne an Gewicht am Führstrick, völlig entspannt, denn sie vertraut ihrem Baby Bub , wie sie ihn liebevoll nennt. Danach ging es auf das große Viereck und das Training konnte beginnen.

Schrittweise Annäherung

Die zwei wurden ganz langsam immer näher und näher zusammengebracht, und das Ganze im Schritt in vielen Runden am Platz. Es war allen schnell klar, dass man schon verschiedene Formationen und Lektionen abrufen könne. Was auch auf Anhieb gelang. Auch wenn JJ der ein Hengst ist, meinte, dass die zwei Friesenstuten in der Koppel nebenan total süß sind, war er von seiner Besitzerin leicht zu überzeugen, dass jetzt die Ladies nicht zu beachten sind.

Karl Heinz, der von Franz Simon ebenso liebevoll und geduldig trainiert und ausbildet wird, ist ein selbstbewusster und süßer Herzensbrecher. Nach dem erfolgreichen Training wurden natürlich die zwei Hauptakteure versorgt, bevor sich ihre Menschen bei einem Essen über diesen Erfolg freuten.

Wieder einmal hat sich gezeigt was man mit Liebe, Geduld und Vertrauen erreichen kann wenn ein sanfter Riese auf einen Mini Horseman trifft. Lassen wir uns überraschen wenn es heißt: Groß trifft auf klein.