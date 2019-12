GRAFENWÖRTH. Es gibt ja bekanntlich nichts, was es nicht gibt. Schon gar nicht in Grafenwörth, denn hier wechselt Claudia Diglas nun zur ÖVP. Die Erfahrung, die sie in den letzten fünf Jahren als Gemeinderätin und Obfrau des Prüfungsausschusses gesammelt hat, will sie auch weiterhin in der Politik einsetzen. Ein Anliegen ist ihr die Frauenquote, aber auch die Themen Jugend, Kultur und Umwelt heftet sie sich auf ihre Fahnen. Den Schritt zur Volkspartei begründet sie einerseits damit, dass sie die Streitereien satt hat und lieber konstruktive Politik machen will. "Vor allem stehe ich hinter den neuen Projekten, die die ÖVP initiiert hat", spricht sie damit die Bürgerbeteiligungsaktion von Photovoltaik-Anlagen sowie die Errichtung des Seeparks und damit einhergehend den SeneCura Campus Lakeside an – die Bezirksblätter haben ausführlich berichtet. Wie sie in den Vorstand kommt, will sie von VP-Bürgermeister Alfred Riedl wissen. "Rennen, rennen, rennen", sagt er, worauf Diglas erwidert: "Ich hab mir schon Turnschuhe gekauft" (lacht). Riedl beschreibt Diglas als Mastermind der Bürger-für-Bürger-Liste. "Gemeinsam bringt man viel weiter und miteinander geht noch mehr", so Alfred Riedl abschließend.