Kennen Sie schon die freie Zeichenkunst der Neuro-Art? Das ist jene faszinierende Möglichkeit, um auf kreative Weise den Kopf frei zu bekommen. Entwickelt hat diese Methode vor einigen Jahren Dr. Pavel Piskarev, ein St. Petersburger Psychologe und Architekt. Er hat daraus ein Modell geformt, das als Neurographik auch in der Therapie und im Coaching seine Anwendung findet. Dabei zählen nicht Perfektion oder künstlerischer Anspruch, sondern die sogenannte binomische Linie als Lösungsansatz.

Speziell in der Neuro-Art steht aber die Entspannung im Vordergrund. Der ungewöhnliche Zeichenprozess hilft dabei mental loszulassen und so kann unterbewusst Neues entstehen.

Es ist ein bisschen wie Entrümpeln im Kopf, meint Trainerin und Pädagogin Erika Haba, die seit einiger Zeit dazu Workshops anbietet.

Sollte man gut zeichnen können oder ein besonderes künstlerisches Talent haben?

Nein, meint die Workshopleiterin, aber Neugierde, Freude und Zeit, um sich auf eine ungewöhnliche Reise einzulassen.

Bei der Neuro-Art geht es um Intuition und Loslassen. Es gibt kein richtig und kein falsch! Dennoch entstehen am Ende ganz faszinierende Bilder, die zeigen, in jedem steckt ein Künstler!

In der Mitte entspringt ein Fluss, so lautet das Thema beim kommenden Neuro-Art online Workshop. Dieser ist inspiriert vom Lauf und der Kraft des Wassers. Die TeilnehmerInnen gehen ganz intuitiv an das Thema heran. Dazu kommen verschiedene Impulse seitens der Trainerin. An Material werden lediglich ein paar Stifte und Papier benötigt und natürlich ein PC, Laptop oder Tablet mit Internetverbindung, um an der online Veranstaltung teilzunehmen.

Wer nun auch Lust bekommen hat, einmal die Neuro-Art auszuprobieren kann sich für folgende Termine unter ikaba@gmx.at anmelden:

21.01.2022 ab 18:30h

22.04.2022 ab 18:30h

Die ca. 2 1/2 stündigen Workshops finden online über ZOOM statt und kosten jeweils € 35.-

Nähere Infos gibt es auch auf der Homepage des Gesunden Tulln.