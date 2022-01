DIE GARTEN TULLN ist für weitere zwei Jahre mit der EMAS-Auszeichnung für betrieblichen Umweltschutz zertifiziert

TULLN. „Als nachhaltiges Projekt verbessert DIE GARTEN TULLN kontinuierlich ihre Überlegungen und Aktivitäten zum umfassenden Umweltschutz. Die Auszeichnung mit dem ‚Eco-Management and Audit Scheme, EMAS‘ ist daher ein besonderes Signal und dokumentiert die ökologische Bedeutung und Professionalität der GARTEN TULLN", zeigt sich Landesrat Martin Eichtinger stolz.

EMAS ist ein freiwilliges Dokumentationssystem für Unternehmen und Organisationen, um den betrieblichen Umweltschutz konsequent weiterzuentwickeln. Eine entsprechende EU-Verordnung ist seit 1995 in Kraft. Österreichweit sind 268 Organisationen Teil des EMAS-Registers, in Niederösterreich 55.

„Einmal mehr zeigt sich, dass wir in Niederösterreich auf dem richtigen Weg sind: DIE GARTEN TULLN als ein natürliches und ökologisches Vorzeigeprojekt des Landes setzt mit der EMAS-Zertifizierung laufend neue Maßstäbe. Dies geht weit über den Bereich des ökologischen Gärtnerns hinaus“

, betont Eichtinger die Bedeutung der Zertifizierung.

„Unser konsequenter Weg hat sich gelohnt. Die jüngsten Maßnahmen waren der Wechsel auf ein E-Auto, das Entwickeln von Programmen zum Thema Klimawandel, das Anlegen von 5.000 Quadratmetern Blühwiese, Fassadenbegrünung der Veranstaltungshalle oder alternative Beschattungen“, hebt DIE GARTEN TULLN Geschäftsführer Franz Gruber nachhaltige Maßnahmen hervor, die zur Zertifizierung beigetragen haben.

Reduktion des Wasserverbrauchs und von CO 2 -Emissionen