Bewegt begegnen 2018 – was Jung und Alt verbindet

24.04.2018, 21:48 Uhr

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit des Caritaskreises der Pfarre St. Severin, des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums Tulln (Rosenheim), und der 2. Klasse der FSB/HWL Tulln.Besonders die von den Schülerinnen und Schülern sehr persönlich formulierten und vorgetragenen Texte machten in dieser heiligen Messe deutlich, dass die Feier der Eucharistie etwas mit dem Leben zu tun hat, und die Jugend viel zu sagen hat.Der Frühschoppen, wurde von den Schülerinnen und Schülern organisiert, und die Gottesdienstgemeinschaft erfreute sich an dem reichhaltigen Kuchenbuffet und den Broten.Der insgesamt erzielte Reinerlös kommt je zur Hälfte einem Kinderheim in Saniob/Rumänien, und dem St.-Anna-Kinderspital zugute.