Landesstraße L 2199 wurde zwischen Hasendorf und Tautendorf saniert

16.09.2018, 14:40 Uhr

Landesrat Ludwig Schleritzko nahm am 11. September 2018 2018 in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Miki-Leitner die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten an der LandesstraßeL 2199 zwischen Hasendorf und Tautendorf im Gemeindegebiet von Sitzenberg-Reidling vor.



Ausführung

SITZENBERG-REIDLING (pa). Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko: „Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen zu verbessern. Genau das schaffen wir mit gezielten Sanierungsmaßnahmen von Straßen wie hier an der Landesstraße L 2199 zwischen Hasendorf und Tautendorf.“Auf Grund des Alters der Straßenkonstruktion und den vorhandenen Fahrbahnschäden ent- sprach der Konstruktionsaufbau der Landesstraße L 2199 zwischen Hasendorf und Tautendorf nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen, weshalb sich der NÖ Straßendienst dazu entschlossen hat, diesen rund 600 m langen Abschnitt zu sanieren.Auf einer Sanierungsfläche von rund 3.300 m2 wurde eine Schicht von rund 600 t Frostschutzmatterial (das entspricht rund 1 t/lfm) aufgelegt. Anschließend wurde der gesamte Straßenkörper durchgefräst. Auf die nunmehr neu errichtete Planie wurden in Folge eine bituminöse Tragschichte in einer Stärke von 10 cm und abschließend eine bituminöse Deckschicht eingebaut.Die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung erfolgten durch die Firmen Zöchling (Frostschutzmaterial), ARGE Fräsrecycling (Fräsarbeiten), Gebrüder Haider (bituminöse Tragschicht) und Possehl (Dünnschichtdecke). Abschließend wurde durch die Straßenmeisterei Atzenbrugg das Bankett dem Neubestand wieder angepasst.Die Gesamtbaukosten für die Fahrbahnerneuerung von rund € 116.000,- und werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.