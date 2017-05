Reisebusse bewerben NÖ Donauregion

13.05.2017, 06:31 Uhr

Neue Marketingkooperation mit Reiseunternehmen sabtours

TULLN (pa). Die aktuelle Kooperation zwischen sabtours und der Donau Niederösterreich Tourismus GmbH wurde bei der Taufe von Bussen mit Sujets der Destination Donau Niederösterreich am Freigelände der Garten Tulln erstmals vorgestellt. Außerdem wurde unter dem Produktschwerpunkt „Donau“ im Rahmen der Marketingkooperation vom oberösterreichischen Busreiseveranstalter auch Urlaubspakete rund um das Thema Garten entlang der niederösterreichischen Donau für Individualgäste mit ins Programm aufgenommen. Durch die Zusammenarbeit entstanden Vorschlagsprogramme bzw. Reiseideen entlang der Donau für Vereine und Betriebe, die über sabtours buchbar sind.

"Wertvoller Kooperationspartner"

Von Tages- bis zu Mehrtagesreisen

Tulln: Gartenkompetenz der Region

Der Geschäftsführer der Niederösterreich-Werbung, Prof. Christoph Madl, MAS betont: „sabtours ist ein wertvoller Kooperationspartner für Niederösterreichs Tourismus und sorgt speziell im Segment Gruppenreisen mit höchsten Qualitätsstandards für Kundenzufriedenheit. Ich freue mich, dass wir mit der neuen Kooperation und den beiden Bussen im Design der niederösterreichischen Donauregion einen sichtbaren Impuls dieses Jahr setzen werden.“Auf zwei neuen Luxusreisebussen von sabtours werden die Motive aus der niederösterreichischen Donauregion während des ganzen Jahres unterwegs sein. Das Fahrzeug bewirbt so das Gartenreiseangebot der niederösterreichischen Donauregion optisch auf den ca. 70.000 Straßenkilometern, die jährlich mit dem Fahrzeug zurückgelegt werden.Außerdem wurde im Rahmen der Marketing-Kooperation ein Katalog mit verschiedenen Reiseangeboten für Individualreisende erstellt, die über sabtours verkauft werden. Das Angebot reicht von Tagesfahrten bis hin zu Mehrtagesreisen entlang der Donau. Ein Schwerpunkt liegt bei Gartenprogrammen: so wird unter anderem die Tagesfahrt „Privatgärten entdecken“ in die Gartenstadt Tulln rund um das Gartenfestival gartenFESTWOCHENtulln angeboten.Bernhard Schröder – Geschäftsführer Donau Niederösterreich Tourismus GmbH betont: „Wir sind immer bestrebt bei der Bewerbung unseres Urlaubsangebotes neue Wege zu beschreiten um einen größtmöglichen Output bei unseren Werbemaßnahmen zu erzeugen. In diesem Jahr liegt uns auch besonders das Gartenreiseangebot der Destination am Herzen, das wir im Rahmen dieser Kooperation verstärkt bewerben. sabtours ist dabei für uns ein wichtiger Marketingpartner um mit unseren Marketingmaßnahmen einen noch breiteren Wirkungskreis zu erzielen.“Auch die Donau Niederösterreich Tourismus GmbH hat 2017 einen Gartenschwerpunkt gesetzt: Mit den gartenFESTWOCHENTulln 2017 geht dieses Jahr ein gefördertes Regionsprojekt an den Neustart. Ziel des vom Projektträger Donau Niederösterreich Tourismus GmbH in Kooperation mit der Stadtgemeinde Tulln umgesetzten Projektes ist es die Gartenkompetenz der Region noch stärker herauszuarbeiten und zu profilieren. In der diesjährigen 2. Auflage wird das Gartenfestival mit Angeboten der umliegenden Gemeinden aus dem Tullner Donauraum und der Region Wagram angereichert und geht von 16. bis 25. Juni mit rund 100 Partnern über die Bühne.