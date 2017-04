Schüler erliefen 1.900 Euro für Kinderhospiz

27.04.2017, 09:17 Uhr

Erfolgreicher Spendenlauf der HLW Tulln

1.900 Euro für Kinderhospiz "MOMO"

TULLN (red). Der Freitag vor den Osterferien stand an der HLW Tulln ganz im Zeichen des guten Zwecks. Unter dem Motto "Gemeinsam laufen für einen guten Zweck" veranstaltete die HL 4B der HLW Tulln mit Unterstützung ihren Professoren Sandra Gruber (Sportmanagement) und David Schretzmayer (Religion) einen Spendenlauf mit der ganzen Schule.Der Reinerlös ging an das mobile Kinderhospiz "MOMO" im Großraum Wien. Das MOMO-Team begleitet schwerstkranke Kinder und ihre Familien zu Hause auf psychosozialer und medizinischer Ebene. Das Angebot ist für Familien kostenlos und derzeit rein spendenfinanziert.Trotz widrigen Wetterverhältnissen ließen sich die Schüler und Schülerinnen nicht von der Teilnahme abhalten und sammelten möglichst viele Runden.Insgesamt wurden unfassbare 2.865 erzielt und es konnten 1.900 Euro an MOMO gespendet werden.

Es wurden im Vorfeld schon Sponsoren organisiert. Die Brucha GmbH beteiligte sich mit einer Geldspende, das Unternehmen Lidl versorgte jeden Läufer und jede Läuferin mit einer Flasche Wasser und Müsliriegel. Die Fahrschule Easy Drivers Tulln verteilte den ganzen Tag gratis Obst und half auch finanziell.Die Schüler der HLW Tulln bedanken sich hiermit offiziell bei allen Sponsoren und vor allem bei den fleißigen Läuferinnen und Läufern.