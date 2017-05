Stimmungsvoll in jeder Hinsicht

04.05.2017, 14:46 Uhr

Zu Beginn der Festlichkeiten stand die Messe zu Ehren des Schutzpatrons der Feuerwehren dem Hl. Florian. Im Anschluss wurden mehrere Mitglieder befördert und Hannes Kaltenbrunner als neues Mitglied angelobt. Die Vorstellung der Chargen und Sachbearbeiter der Feuerwehr Absdorf durch KDT STV Josef Schachenhuber und Ansprachen durch KDT Manfred Weiss und Bgm. Franz Dam bildeten den Abschluss des ersten Programmteils am Samstag, den 29. April 2017.

"Handarbeit ist Tradition"

Nach Abschluss letzter Vorbereitungen wurde mit dem Aufstellen des Maibaumes begonnen – traditionell in Handarbeit, musikalisch durch den Musikverein und durch eine Vielzahl an Besucherinnen und Besuchern unterstützt. Derartig angefeuert, war es ein Leichtes, die rund 24m hohe Fichte, gefällt samstags zuvor in Mühlbach am Manhartsberg, in kürzester Zeit aufzurichten.Der abschließende Beifall war zugleich Auftakt für den letzten Höhepunkt an diesem Frühlingsnachmittag. Einfache Kulinarik und schwungvolle Musikstücke umrahmten den Ausklang des Maibaumfestes 2017.