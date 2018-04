„Wings for Life World Run“ führt durch Tulln

26.04.2018, 06:50 Uhr

6. Mai: Die ganze Welt läuft für den guten Zweck.

TULLN / BEZIRK (pa). Beim „Wings for Life World Run“ läuft die ganze Welt gleichzeitig für den guten Zweck. Die österreichische Strecke führt auch heuer durch Tulln: Das Spitzenfeld läuft durch Langenlebarn und Tulln und wird dabei live in die ganze Welt übertragen. Kurzzeitig sind entlang der Strecke Straßensperren notwendig.Das globale Rennzentrum des Erfolgskonzeptes „Wings for Life World Run“ befindet sich in Österreich und auch der Drittplatzierte des Jahres 2017 lief die österreichische Strecke. Die internationale Berichterstattung wird daher auch heuer ein großes Augenmerk auf die hier startenden Läufer und die attraktive Strecke legen.

Lauf durch Stadtgemeinde Tulln ab ca. 16 Uhr

Der um 13 Uhr beginnende Lauf startet in Wien und führt über Korneuburg, das Kraftwerk Greifenstein, den Treppelweg und die Ortsdurchfahrt Langenlebarn bis Tulln. Hier wird über die Brückenstraße und die Königstetter Straße gewendet und das Spitzenfeld läuft über Königstetten und das Südufer der Donau wieder in Richtung Wien. Die Strecke innerhalb der Stadtgemeinde Tulln umfasst ca. die Streckenkilometer 61 bis 69. Die Läufer bzw. das sie verfolgende Catcher-Car werden das Gemeindegebiet ca. zwischen 16:50 und 17:30 passieren. Da der Lauf zu diesem Zeitpunkt schon sehr weit fortgeschritten ist, wird nur noch ein kleines Feld an Läufern im Wettbewerb sein, die hoffentlich erneut um die weltweit weiteste zurückgelegte Strecke mitlaufen werden.Streckenverlauf inkl. Straßensperre:Kilometer 61, 16:52-17:09: B14, Wienerstraße - östliches Ortsende von Langenlebarn ACHTUNG: Totalsperre der Straße während des Passieren der LäuferKilometer 63, 17:00-17:15: B14, Tullnerstraße - westliches Ortsende von Langenlebarn ACHTUNG: Totalsperre der Straße während des Passieren der LäuferKilometer 65, 17:08-17:21: B14, Langenlebarner Straße – Kreisverkehr Hafenstraße Keine Totalsperre, nur Begleitfahrzeuge der LäuferKilometer 66, 17:11-17:24: Brückenstraße – Kreisverkehr Wilhelmstraße Keine Totalsperre, nur Begleitfahrzeuge der LäuferKilometer 68, 17:19-17:30: L120, Königstetter Straße bei Industriegebiet, Richtung Kreisverkehr „Drake“, Keine Totalsperre, nur Begleitfahrzeuge der LäuferKilometer 69, 17:23-17:33: L120 Richtung Königstetten, Keine Totalsperre, nur Begleitfahrzeuge der Läufer