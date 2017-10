Kraft und Heinrich im Landesvorstand der SW

17.10.2017, 18:13 Uhr

SWV-Bezirksobmann Karl Kraft bei der Landeskonferenz des Wirtschaftsverbandes NÖ!

KIRCHBERG / ST. PÖLTEN (pa). Bei der 25. Ordentlichen Landeskonferenz des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Niederösterreich (SWV NÖ) am 29. September im NÖ-Haus der SPÖ in St. Pölten wurde Thomas Schaden mit 96,1 Prozent der Delegiertenstimmen zum Präsidenten gewählt. An der Konferenz nahm auch der Bezirksvorsitzende des Wirtschaftsverbandes Tulln, Karl Kraft, teil. Der Unternehmer aus Kirchberg gehört als Bezirksvorsitzender auch künftig dem Landesvorstand des Wirtschaftsverbandes Niederösterreich an. Neu in den Landesvorstand gewählt wurde Gerhard Heinrich aus Michelhausen.

Soziale Ungerechtigkeit

Thomas Schaden forderte bei der Konferenz die Abschaffung des generellen Selbstbehalts für UnternehmerInnen beim Arztbesuch. „Der Selbstbehalt bestraft Krankheit. Er ist eine soziale Ungerechtigkeit und für viele Selbstständige eine finanzielle Belastung.“„Es geht aber auch darum, dass die kleinen und mittleren Unternehmen im Wettbewerb faire Chancen vorfinden und nicht gegenüber Konzernen benachteiligt werden. Packen wir es an – für Niederösterreichs Wirtschaft“, so der Präsident des SWV NÖ in seiner Rede vor vielen Delegierten aus dem ganzen Bundesland.Ebenfalls bei der Landeskonferenz gewählt wurde sein Präsidiums- und Vorstandsteam aus bewährten und neuen Kräften aus allen Regionen Niederösterreichs.Weitere Redner bei der Wirtschaftsverband NÖ-Landeskonferenz waren der Vorsitzende der SPÖ Niederösterreich, Landesrat Franz Schnabl, und SWV Österreich-Präsident Abg.z.NR Dr. Christoph Matznetter.