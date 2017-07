Muckendorf-Wipfing hat ausgezeichnet gebaut

24.07.2017, 12:49 Uhr

„In Niederösterreich gibt es viele gute Beispiele, wie ein Beitrag zur Energiewende geleistet werden kann. Energieeffiziente Maßnahmen beim Neubau oder bei der Sanierung tragen wesentlich zur Reduktion von Treibhausgas-Emissionen bei. Mit der Gebäudeplakette ‚Ausgezeichnet gebaut in NÖ‘ wollen wir das herausragende Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Gemeinden sichtbar machen, um weitere HausbesitzerInnen zum Nachahmen zu animieren“, erklärt Pernkopf die Initiative.

Mindestkriterien zu erfüllen

Rathaus in Muckendorf-Wipfing ist ausgezeichnet gebaut

„Die Plakette kennzeichnet Gemeindegebäude wie auch Ein- und Zweifamilienhäuser, die entweder energiesparend und klimaschonend erbaut oder thermisch saniert wurden“, erklärt Dr. Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ.„Hierfür müssen die Gebäude bestimmte Kriterien erfüllen, wie etwa eine gute Wärmedämmung oder das Heizen mit erneuerbaren Energieträgern. Zu den Mindestkriterien gehören bei Einfamilienhäusern eine Energiekennzahl von (EKZ) ≤ 30 kWh/m²a beim Neubau und ≤ 100 kWh/m²a bei Sanierungen, sowie ein ökologisches Heizsystem. Gemeindegebäude müssen ebenso einem Kriterienkatalog entsprechen“, erläutert Regionsleiter der Region NÖ-Mitte der Energie- und Umweltagentur NÖ Martin Ruhrhofer.Die gesamten Kriterienlisten können auf der Website der Energieberatung NÖ, unter: www.energieberatung-noe.at , abgerufen werden. Nähere Informationen erhalten Interessierte auch bei der Energieberatungshotline der Energie- und Umweltagentur NÖ unter der Telefonnummer: 02742 221 44.Das 2012 neugebaute Rathaus in Muckendorf-Wipfing erhielt die Plakette Ausgezeichnet gebaut in Niederösterreich. „Als Gemeinde möchten wir mit gutem Vorbild vorangehen. Der im Passivhausstandard errichtete Holzbau benötigt auf Grund hervorragender Wärmedämmung und modernster Gebäudetechnik (Busgesteuerte Elektroanlage, Photovoltaikanlage) vorbildlich wenig Fremdenergie. Dadurch konnten wir nicht nur den Wohlfühlfaktor für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Gemeindeamt steigern, sondern auch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten“, berichtet Bürgermeister Hermann Grüssinger.