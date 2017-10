"New Look" feiert 10 Jahre

17.10.2017, 18:17 Uhr

Vor 10 Jahren wagte Petra Strobl den Schritt in die Selbstständigkeit. Bereut hat sie ihn bis heute nicht. In dieser Branche muss man immer am Ball der Zeit bleiben. Daher reist sie für erstklassige Seminare sogar rund um den Globus, wie z.B. nach Hawaii und Las Vegas. Ob raffinierte Aufstecktechniken, atemberaubende Ball- und Brautfrisuren, pfiffige Kurzhaarschnitte, Beratung in der Pflege und Färbe- und Strähnentechniken – Petra Strobl ist stets über die neuesten Trends informiert.