Tulln: Erstes "Mietlabor" bleibt nicht Single

09.05.2017, 19:41 Uhr

Seit einem halben Jahr bietet ecoplus am Technopol Tulln ein voll eingerichtetes Mikrobiologielabor zur Miete an. Jetzt zieht man Bilanz.

Schnell und unbürokratisch

TULLN / NÖ. Eine sterile Werkbank, ein Brutschrank eine Zentrifuge – diese Geräte und weiteres modernes Forschungsequipment stehen im "Lab on Demand", dem ersten Mikrobiologielabor in Tulln, das an Start-ups und Spin-offs vermietet wird, bereit. Landesrätin Petra Bohuslav zog Halbzeitbilanz.Alexander Pretsch war der erste Mieter im Labor – und zwar mit seiner Firma Sealife Pharma, einem Biotechunternehmen mit langjährigem Sitz in Tulln: "Die Möglichkeit, schnell, unbürokratisch und für einen kurzen Zeitraum ein Labor mit allen notwendigen Hightech-Geräten mieten zu können, hat uns gerade in der Anfangsphase sehr geholfen", zieht er Bilanz. Aber auch Manfred Taschner, LifeTag-Analytics, der sich mit seinem Unternehmen der Zellmessung verschrieben hat, weiß, dass "man gerade als Startup den Vorteil des qualitativ hochwertig eingerichteten Labors nutzen kann". Aber noch viel mehr, wie Technopol-Managerin Angelika Weiler informiert: "Jungforscher schätzen auch das Netzwerk, das am Standort geboten wird, ebenso wie das Know How am Technopol".

Bedarf ist gegeben

Immer wieder habe man Anfragen nach kurzfristig zu mietenden Laborflächen – mit dem "Lab on Demand" könne man Abhilfe schaffen. Bei einem wird es aber nicht bleiben, Landesrätin Petra Bohuslav zeigt sich der Idee offen gegenüber: "Hier werden eventuell noch weitere folgen", Claus Zeppelzauer, ecoplus meint, dass etwa weitere Räumlichkeiten im Stockwerk dazu genützt werden könnten, der Bedarf wäre gegeben. "Hier ist das Tor zur Zukunft", sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk, der betont, dass am Technopol bereits 1.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. "Das sichert uns einen Vorsprung, nicht nur der Stadt Tulln sondern auch Niederösterreich", zeigt er sich stolz über die Entwicklung.