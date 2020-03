HELLMONSÖDT. 13 Damen trafen sich kürzlich im Gasthof Post in Hellmonsödt, um vom Chef des Hauses, Martin Rittberger, die besten Tipps und Tricks fürs Cocktailmixen zu erfahren. Unter seiner professionellen Anleitung konnte jede ihren speziellen Lieblingscocktail mixen und zur Verkostung anbieten. Anschließend wurde in zwei Gruppen je ein perfekter Cocktail gemixt und von einer „Fachjury“ am Lehrerstammtisch nach vielfältigen Kriterien bewertet, verkostet und so der Sieger-Cocktail des Abends gekürt. Bei der anschließenden Kärntner Jause, die von Julia Rittberger mit viel Liebe zubereitet worden war, wurde noch lange über die jeweiligen geheimen Lieblingsrezepte diskutiert und gelacht.