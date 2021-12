Bei einem Verkehrsunfall in Gramastetten am 13. Dezember 2021 wurde eine 62-jährige Pensionistin verletzt.

GRAMASTETTEN. Eine 62-jährige Urfahranerin fuhr am 13. Dezember gegen 17.10 Uhr mit ihrem Auto auf der Hansbergstraße in Richtung Gramastetten. Gleichzeitig war ein 58-Jähriger, ebenfalls aus Urfahr-Umgebung, in die Gegenrichtung unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache geriet die Lenkerin auf die linke Fahrbahnseite und stieß gegen das Auto des 58-Jährigen. Die Frau wurde unbestimmten Grades verletzt und in das UKH Linz eingeliefert. Der andere Lenker blieb offensichtlich unverletzt.