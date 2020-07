Snowboard-Weltmeisterin und Olympiasiegerin Anna Gasser urlaubt in der Heimat, am Millstätter See. Die Markenbotschafterin von Jacques Lemans setzte dort die neuesten Uhren-und Schmuck Modelle gekonnt ins Bild.

SANKT VEIT, SPITTAL, VILLACH. Vor wenigen Tagen traf die Weltmeisterin und Olympiasiegerin Anna Gasser mit Uhrenpartner Jacques Lemans im sommerlichen Millstatt ein, um dort eine Auswahl ihrer Lieblingsuhren, Schmuckstücke und Sonnenbrillen in Szene zu setzen. Und auch dort gab Anna Gasser, ebenso wie auf den Snowboard, eine blendende Figur ab. „Sie ist ein echtes Naturtalent, sowohl auf der Piste, als auch am Set“, so sich Alfred Riedl, Eigentümer von Jacques Lemans. „Ihre Professionalität ist beeindruckend. Wir sind froh, dass Anna unsere Markenbotschafterin ist und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.“

Erfreuliche Zusammenarbeit



In ungezwungener Atmosphäre ließ sich Anna von der Sportfotografin Mirja Geh ablichten. „Die neuen Modelle von Jacques Lemans gefallen sehr gut, sie strahlen für mich die sportliche Eleganz und die Dynamik aus, die zu mir passt", freut sich Anna Gasser über ihre Zusammenarbeit mit Jacques Lemans.

Die Modelle wurden zu Annas Outfits gewählt, ihre Lieblingsuhren waren die Modelle 1-2084 und 1-2056 aus der Jacques Lemans Damenuhren Design Collection.

Nach einem arbeitsreichen Tag am Set belohnten sich die Ausnahmesportlerin und das Team mit einem Glas Jacques Paagnier vom Weingut Taggenbrunn.

Das Making-Of-Video des Fotoshootings: