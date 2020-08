Das ÖFB-Cup-Spiel des SV St. Jakob/Ros. gegen den Wiener Sportclub muss aufgrund eines positiven Corona-Falls beim Gegner aus Wien verschoben werden. Der Ersatztermin steht noch nicht fest. Derby gegen Köttmannsdorf (17.45 Uhr) findet trotzdem erst am Dienstag statt.

ST. JAKOB/ROS. Es wird ein fußballfreies Wochenende, womit niemand beim SV St. Jakob/Ros wirklich etwas anfangen kann. Am Samstag hätte der Kärntner Liga Verein beim Wiener Sportclub im ÖFB Cup antreten sollen. Ein positiver Corona-Test beim Gegner sorgte nun aber für die Verschiebung der Begegnung. Das wegen des Cups auf Dienstag verschobene Liga-Derby gegen Köttmannsdorf könne man nun aber auch nicht mehr auf das Wochenende vorverlegen. "Das wäre zu kurzfristig - leider. Wir hätten auch lieber am Wochenende gespielt", sagt Obmann Hannes Pecnik.

"Wird ein Monat mit vielen Spielen"



Wann der Ersatztermin im ÖFB Cup sein wird, weiß Pecnik heute noch nicht. "Unser Terminkalender ist voll. Am 9. September spielen wir gegen Baldramsdorf im Cup, am 13. September haben wir das Derby gegen Ferlach. Es wird definitiv ein Monat mit vielen Spielen." Aufgrund der hohen Kosten, die ein eigenes Präventionskonzept mit sich gebracht hätte, habe man sich schon früh damit abgefunden, auswärts zu spielen. "Wir haben es uns überlegt, aber dann verworfen. Es wären Unsummen gewesen, die wir aufbringen hätten müssen", so Pecnik.

Ligakonkurrent Treibach hat ein Konzept beim ÖFB eingereicht, spielt am Freitag gegen Zweitligist SV Horn. Auch der ATSV Wolfsberg trifft am Samstag zu Hause auf den SKN St. Pölten. Der Askö Gmünd steht nach dem Konkurs des SV Mattersburg bereits fix in der zweiten Runde.