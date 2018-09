Das war der Sommer-Kreativ-Workshop in der Galerie Šikoronja

23.09.2018, 18:17 Uhr

Bereits zum vierten Mal fand heuer der seit 2015 jährlich abgehaltene Sommer-Kreativ-Workshop für Schulkinder aus den Gemeinden Rosegg und Velden statt, teilweise sogar open air im Garten der Galerie Šikoronja Rosegg.

Wunderwesen im Grünen

Ausstellung der Kreationen

Kinder und Jugendliche begeisterten

Schöne Zusammenarbeit

Mit Draht, Leim, Papier und Knetmasse haben sechzehn Kinder und Jugendliche – begleitet von derund– individuelle Fantasiewesen gestaltet. Unter dem Titel „“ entstanden fantasievolle Figuren. Vom lebenden Schleim über die züngelnde Stachelschlange, das gestreifte Monsterbaby bis zum Alien, der nicht von dieser Welt ist, bevölkerten außergewöhnliche Kreaturen den Garten der Galerie.Im Rahmen der Vernissage zur diesjährigen Sommerausstellung „Kunst am Fluss/umetnost ob reki“ mit namhaften Kunstschaffenden aus Österreich und Slowenien waren auch die Arbeiten der jungen Kreativen in Rosegg zu sehen."Mit großer Freude durfte ich erleben, wie die jungen Menschen sich kreativ auf die herausfordernden Materialien eingelassen haben. Im Facettenreichtum der von ihnen geschaffenen „Wunderwesen/Čudežna bitja“ zeigt sich auch sehr schön die Individualität der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen", ist Barbara Ambrusch-Rapp begeistert. Auch Assistenin Verena Mertel freut sich über die Resultate: "Das kreative Austoben und Barbaras Ideen machten aus einem einzelnen Gedanken tolle Werke, die selbst die jungen Künstler überrascht haben." Galeristin Marija Šikoronja ist es "wichtig, die jungen Menschen zu fördern. Mit diesem Workshop könnnen sie durch Tipps und neue Erfahrungen wunderbarerweise ihre künstlerische Ader kennenlernen. Diese Malerwocheerleichtert für Kinder den Einstieg in die Kunst, um sich kreativ auszuleben."Ermöglicht wurde die auch diesmal wieder sehr gut angenommene Aktion auf Initiative und mit materieller und finanzieller Unterstützung der– organisiert von– im Rahmen der Projekte „Familienfreundliche Gemeinde“ und „Gesunde Familie“.öffnete wieder ihr Haus. Derund der Roseggerversorgten die fleißigen Kreativen mit Speis und Trank. Zusätzliche finanzielle Unterstützung leisteten außerdem dieund