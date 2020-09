Kater "Bärchen" wird schmerzlich vermisst. Besitzerin sucht verzweifelt nach Hinweisen, auch das Tierheim Villach wurde informiert.

VILLACH. "Ich habe eine riesengroße Bitte", leitet Christiane Kolar ihr Schreiben an die WOCHE Villach ein. Ihr Anliegen: Kater Bärchen ist verschwunden!

Seit 1. September wird der zirka zehn-Jahr alte weiße Kater vermisst. Die fürsorgliche Katzenliebhaberin erzählt die Hintergründe des Verschwindens: "Schweren Herzens mussten wir nach einem Umzug vor vier Jahren für ihnen einen neuen Platz suchen, da er nicht in der Wohnung leben wollte. Wir haben einen schönen Platz für ihn gefunden, wo wir ihn auch jederzeit besuchen konnten. Ebendort ist er nun seit ersten September abgängig und wird sowohl von uns, als auch von der neuen Besitzerin schmerzlich vermisst."

Weiß mit schwarzem Köpfchen



Der Kater ist über zehn Jahre alt (Alter nicht genau bekannt), hat weißes, dichtes Fell, "fast wie bei einem Eisbären". Teile des Kopfes sind schwarz, der Schwanz schwarz getigert, das Mäulchen nach einer Zahnoperation leicht schief.

In der Nähe des Bahnhofs entlaufen



Entlaufen ist der Kater in Villach, nähe Bahnhof. "Bitte könnten Sie so nett sein und uns bei der Suche helfen?", fragt Chris Kolar. Die Kontaktnummer lautet 0664/1643736

"Da er sehr neugierig ist, schließen wir nicht aus, dass er eventuell in ein Auto geklettert und irrtümlich wohin mit gefahren sein könnte", befürchtet die ehemalige Besitzerin.

Sollte man unter der Telefonnummer niemanden erreichen, könne man sich auch an das Tierheim Villach wenden, dieses ist informiert und hat alle Daten.

Kontakt: 0664/1643736 , oder Tierheim Villach 04242 / 541 25