Am vierten Adventsonntag gab es in Villach nicht nur offene Handelsgeschäfte, sondern auch eine Demo mit rund 150 Teilnehmern.

VILLACH. Der Zug der Corona-Maßnahmen-Kritiker starte am Hans-Gasser-Platz und führte von dort über die Steinwenderstraße und die Willroiderstraße in die Bahnhofstraße.

Quer durch die Stadt

Vor dem Riesenrad bog der Tross Richtung in die Nikolaigasse in Richtung Krankenhaus ab, ehe man dann auf die Ossiacher Zeile einbog. Von dort ging es weiter in die Ludwig-Walter-Straße, die Burgenlandstraße und über die Heidenfeldstraße zurück auf die Ossiacher Zeile.

Polizei lotste Tross

Die angemeldete Kundgebung wurden von der Polizei begleitet. Die Exekutiv-Beamten fuhren der Kundgebung voraus, sperrten verschiedene Kreuzungsbereiche - zum Leidwesen so manch eines Autofahrers - vorübergehend ab. Am späteren Nachmittag findet am Hauptplatz eine Schlusskundgebung statt.