Einen Monat lang, vom 8. März weg, sammelte Juliane Menzinger in ihrem Fotoatelier am Villacher Hauptplatz unter dem Motto "A bissl was geht immer" für die Ukraine Geld.

VILLACH. Pro gemachtem Passfoto wanderten zwei Euro auf das Spendenkonto der Stadt Villach. Zusätzlich wurde im Geschäft ein Spendentopf aufgestellt, in diesen kamen weitere großzügige Spenden von Kunden. "Die Leute haben auch 20 oder 50 Euro-Scheine gegeben. Insgesamt konnten wir so 832 Euro sammeln", sagt Juliane Menzinger. Der "Spendentopf" wurde nun an Harald Geissler, Kommandant der Feuerwehr Villach, übergeben. Dieser nahm die Summe dankbar entgegen und betonte: "Gerade haben wir den 25. LKW in die Ukraine losgeschickt. Auch dieser war wieder komplett voll." Ebenso zu der tollen Aktion gratulierte Bürgermeister Günther Albel: "Leider wird noch viel Hilfe gebraucht werden, es werden noch einige LKW fahren müssen." Unterstützung von Außen ist daher notwendiger denn je.