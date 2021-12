Gerald Grosz gegen Sebastian Bohrn-Mena. Was als einfacher Polit-Talk konzipiert war, entwickelte sich mit der Zeit zum großen Duell zwischen links und rechts. Dem Bild des Duells werden die beiden nun gerecht: Sie gehen auf Tour und zelebrieren die Vorschau bereits im Boxring.

VILLACH. Angekündigt wird die Tour bereits reißerisch: "Erleben Sie die beiden hautnah und fiebern Sie mit, wenn Gerald Grosz seinem Kontrahenten einen rechten Hammer verpasst. Und halten Sie sich an, wenn Sebastian Bohrn Mena mit einem linken Haken antwortet. Beide könnten unterschiedlicher nicht sein. Auf der einen Seite des Rings, der Liebling der politischen Linken, auf der anderen Seite der Wortführer des konservativen Lagers. Das Duell Grosz versus Bohrn Mena bringt die aktuellen Themen unserer Zeit knallhart und unzensuriert auf die Bühne."

Grosz, der ehemalige BZÖ-Bundesparteiobmann

Beobachter der österreichischen Innenpolitik kennen ihn schon lange: Gerald Grosz war u.a. BZÖ-Bundesobmann und Nationalratsabgeordneter - in letzterer Funktion wurde er einmal von einem SPÖ-Abgeordneten aufgrund seiner Zwischenrufe angegriffen: Er soll im Sternzeichen Krokodil sein, denn er habe eine große Klappe, aber ein kleines Hirn. Der gebürtige Steirer konterte, indem er wenige Tage darauf die Tierpatenschaft für ein Krokodil im Tierpark Schönbrunn übernahm.

Bohrn-Mena, Gottseibeiuns der Rechten

Sebastian Bohrn-Mena war hingegen weniger bekannt: Auch wenn er heute als Gottseibeiuns der Rechten gilt, war er sogar einmal ÖVP-Mitglied. Später kandidierte er für politische Mandate bei der SPÖ und der Liste Pilz. Außerdem engagiert er sich als Aktivist in den Bereichen Tierschutz und Nachhaltigkeit. Für seine Haltung in der Flüchtlingspolitik muss(te) er und seine Familie Polizeischutz in Anspruch nehmen.

Tour durch Österreich und Deutschland - Finale in Villach

Seit geraumer Zeit befetzen sich beide im Rahmen einer wöchentlichen Diskussionssendung auf einem österreichischen Privatsender. In gewissen Kreisen erreichte das Duell bereits Kultstatus. Nun gehen Grosz und Bohrn-Mena mit ihrer Diskussion auf Tour. Neben fünf österreichischen Landeshauptstädten machen sie etwa auch in München, Berlin, Hamburg und fünd weiteren deutschen Städten Halt. Das große Finale findet spannenderweise in Kärnten, genauer gesagt im Congress-Center in Villach statt.