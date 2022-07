Villachs Rollin Toys sammeln für schwerkranken Florian

Seit ihrer Gründung in Villach im Jahr 1999 hat sich die " Rollin'Toys-Biker helfen Kinder Tour"

zur ältesteten Motorrad-Charity-Fahrt Österreichs entwickelt.

Seit Ende des vorigen Jahrtausends touren MC's, Motorradvereine, Free- und Individual-BikerInnen jedes Jahr gemeinsam für benachteiligte Kinder durch Kärnten und haben seither knapp 300.000 Euro an verschiedenste Organisationen, Vereine, bedürftige Familien und Einzelpersonen übergeben.

Durch Corona hat sich die Sache etwas verändert. Viele Sponsoren pfeifen selbst leider aus dem letzten Loch, haben keine Möglichkeiten mehr, viel Geld - egal für welchen Zweck - auszugeben. Noch dazu wird die Kommunikation mit den Behörden auch nicht leichter. Extrem viele Auflagen sind einzuhalten und so war es heuer nicht möglich, eine ähnlich große Tour wie 2019, wo ca 400 Motorräder die Rekordspendensumme von 42.638,-- reinfuhren, zu wiederholen.

Man wollte aber weiterhin Gutes tun und helfen, besann sich auf "back to the roots" und organisierte einen Flashmob, der heute, am 3. Juli 2022 um 17 Uhr beim Racers in Villach, startete. Passend zum Namen fanden sich vorm Lokal bei 33° im Schatten ca 40 heisse Öfen und deren Besitzer ein. Manche hatten bereits, andere spendeten vor Ort, denn diesmal ging es um ein Kind, dem geholfen werden soll. Florian, so heisst der 5 jährige Bub, lebt zusammen mit seiner Pflegemama und seinem Bruder Clemens in Villach. Er leidet an unheilbarem Muskelschwund und wird wahrscheinlich mit 10 Jahren einen Rollstuhl benötigen. Da es gegen diese unheilbare Krankheit keine Medikamente gibt, kann man nur versuchen, mit intensiven Therapien dagegen zu wirken. Mit Tieren ist Florian sehr gerne zusammen und da die Pferdetherapie, wo er 2 x pro Woche hingeht, bei ihm ausgezeichnet anschlägt und er hier gute Fortschritte macht, erhofft man sich sehr sehr viel von einer Delphintherapie. Diese ist leider sehr teuer, die Therapie alleine verschlingt 7.000,--, dazu kommt der Flug nach Mexiko und der 3 wöchige Aufenthalt, das konnte sich die Familie nicht leisten. Und hier kamen die Villacher Rollin Toys ins Spiel. Sie riefen diese Spendenfahrt ins Leben, kurz und knackig gings von Villach aus über Wernberg Richtung Velden und über Rosegg und dem Faakersee zurück zum Treffpunkt Turmbräustüberl in Maria Gail, wo die Spendenübergabe stattfinden sollte.

Die betroffene Familie wartete schon voller Spannung auf das Eintreffen der Motorräder und als das erste Brummen zu hören war, sah man Florian das Wechselbad der Gefühle deutlich an. Voller Freude auf die vielen Maschinen, aber auch ein bisserl nervös und ein klein wenig ängstlich, so viel Motorlärm in unmittelbarer Nähe kam bis jetzt in seinem Leben noch nicht vor.

Highlight für jeden Buben - einmal draufsitzen. Für was hat man einen großen Bruder? Klar, den kann man ja mal auf Nummer Sicher vorausschicken und sich die Sache zuerst anschauen. Nachdem Clemens von links bis rechts grinsend auf einem riesengroßen Motorrad saß, wollte es auch Florian wissen und nahm hinter seinem Bruder Platz. Uh, das war super spannend und vor allem wunderschön für die Kids. Sie trauten kaum ihren Ohren, als es hieß, sie dürfen nun sogar das Motorrad auch noch starten. Im Gesicht von Florian sah man im Zeitraffer die ganze Palette der Gefühle. Angst vor dem Unbekannten, vor dem Lärm, ob vielleicht irgendwas passieren könnte, aber natürlich auch die riiiiiiiiesengroßen Freude, so etwas einmal live erleben zu dürfen und der Mut siegte über die Skepsis und dann hat er sich so gefreut und war so sehr stolz, es war für mich eine große Freude, diesen gefühlvollen Moment miterleben zu dürfen. Ich glaube, wenn es nach ihm gehen hätte können, säße er jetzt noch am Motorrad, in diesem Moment war ihm das bestimmt wichtiger als der bevorstehende Empfang des Spendengeldes, a richtiga Bua holt........

Nach einer kleinen Ansprache von Hannes erzählte die Pflegemama ein bisschen aus dem Leben von Florian und eben von der Delphintherapie und der berechtigten Hoffnung auf Erfolg. 2000 € würden noch fehlen und mit diesen Betrag hat Rollin Toys kalkuliert. Mit Stolz konnte dann aber verkündet werden, dass sogar beachtliche ganze 3000 € gesammelt werden konnten, die man Florian und seiner sichtlich gerührten Pflegemama überreichen konnte.

Wir wünschen eine gute Reise nach Mexiko, eine erfolgreiche Therapie und meine persönlichen Worte an dieser Stelle gelten der Pflegemama: Eine "echte" Mama gibt ein beeinträchtigtes Kind im Normalfall auch nicht irgendwo hin in ein Heim oder so, sie hat aber auch keine Wahl, es ist ihr leibliches Kind. Eine Pflegemama wie unsere Heutige hätte die Wahl, aber sie hat es nicht getan. So viel Liebe, so viel Herzlichkeit und Herzenswärme, Ruhe und Geduld verdient meine ganze Hochachtung und sehr viel Respekt. Der kleine Florian hat ein schweres Schicksal zu tragen, aber der liebe Gott hat ihm jetzt schon einen Engel in Form seiner Pflegemama zur Seite gestellt und ich wünsche dieser Familie für den weiteren Lebensweg einfach das Allerbeste ♥