Hans-Peter Musil setzte sich für die Rennsaison 2019 ein großes Ziel, WM Punkte zu holen.



TREFFEN. Es war ein erfolgreiches Jahr für den Endurofahrer Hans-Peter Musil. Im Zuge der Enduro-Weltmeisterschaft gab es heuer erstmals den "Fim Enduro open world cup". Die Rennen führten den Treffner Endurofahrer dabei quer durch Europa – Deutschland, Griechenland, Italien und Tschechien waren die Destinationen.

Die WM-Rennen im Zeitraffer



Der WM-Auftakt erfolgt in Dahlen, ein harter aber zufriedenstellender Bewerb für Musil. Das Team holte sich am ersten Renntag den siebenten und am zweiten Renntag einen achten Platz und erkämpfte sich seine ersten WM Punkte.

Die Griechenland-Challenge



Die weiteste und zugleich erfolgreichste Reise der Saison ging aber nach nach Serres in Griechenland. Die Bedingungen waren extrem. Fünfstündige Besichtigung der Sonderprüfungen zu Fuß bei mehr als 40 Grad. Am Samstag und Sonntag hieß es die Etappe mit 192 Kilometer bei extremer Hitze über felsigen, steinigen und sandigen Boden in den griechischen Bergen mit sieben Sonderprüfungen pro Renntag zu bewältigen. Trotz schwieriger Bedingungen konnte er sich auf den dritten Platz vorkämpfen und feierte seinen ersten Podestplatz hinter den Endurogrößen Weltmeister David Knight und Werner Müller.

Bald darauf ging es zum nächsten GP-Rennen nach Italien in die Täler von Bergamo in das „Enduro-Mekka“ Valli Bergamasche. Auch bei diesem GP Rennen konnte sich Musil einen guten fünften Platz freuen. Mitte September fanden in Tschechien zwei Läufe der Enduro Weltmeisterschaft statt.

Der Treffner Fahrer wurde am ersten Tag Fünfter, konnte sich am zweiten Renntag um einen Platz auf den vierten verbessern.

Die Gesamtwertung



Der Husqvarnapilot kann nach einer harten Saison stolz die Österreichfahne mit Kärntnerwappen hoch heben und mit einem siebenten Platz in der Gesamtwertung auf die Saison zurückblicken.

Ergebnisse 2019



Dahlen/Deutschland, 7. und 8. Platz

Serres/Griechenland, 3. und 4. Platz

Rovetta/Italien, 5. Platz

Uhlirske Janovice/Tschechien, 4. und 5. Platz

Bedanken möchte sich der Treffner Endurofahrer bei seiner Familie, Sponsoren und

Freunden Hugo und Sabine Schwenner, Christian Scheiflinger und Wolfgang Rausch.

Das Team: Musil Team Megabike Kärnten/Motecracing/Glinzner Motorsport/Panaceo